إيران: تعيين أبو باقر نائبا لقائد فيلق القدس بالحرس الثورى

جدة - نرمين السيد - أصدر المرشد الإيرانى على خامنئى، أمرًا بتعيين محمد رضا فلاح زاده، المكنى بـ أبو باقر، نائبًا لقائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، خلفًا لمحمد حسين زادة حجازى، الذى توفى أمس الإثنين، بنوبة قلبية عن عمر 65 عامًا.





وحسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الموالية للحرس الثورى، فقد وافق المرشد الإيرانى على خامنئى، على اقتراح قائد الحرس حسين سلامى، لتسمية فلاح زاده الذى تولى مسؤوليات ميدانية فى سوريا منذ 2013، إذ أنه كان من بين 5 قيادات إيرانية بارزة فى معارك حلب. وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن فلاح زاده أصبح الرجل الثالث فى فيلق القدس منذ مارس 2019، بعد رحيل الجنرال قاسم سليمانى وتولى القائد الحالى إسماعيل قاآنى، كما وافق خامنئى على رفع رتبته العسكرية من عقيد إلى عميد بطلب من سليمانى. وكان فلاح زاده قاد وحدات الحرس الثورى فى ثلاث محافظات وسط إيران، هى: "يزد، وأصفهان، وفارس"، علاوة على أنه كان من بين جنرالات الحرس الذين تولوا مناصب رفيعة فى زمن الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، وبقى حاكمًا لمحافظة يزد بين 2008 و2013 قبل الانضمام إلى فريق مساعدى سليمانى فى المعارك الميدانية السورية.

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