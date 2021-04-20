إسرائيل تعلن تسجيل إصابات بسلالة كورونا الهندية

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رصد 8 إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وصرحت وزارة الصحة أن 7 إصابات بهذه السلالة تم اكتشافها في إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا لفحوص مبدئية، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت إذاعة "كان" الحكومية عن هيزي ليفي المدير العام للوزارة قوله: "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فاعليته محدودة".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن هناك 8 إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

يأتي هذا في الوقت الذي ألغت فيه إسرائيل اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل يوم الأحد الماضي، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

وانتهت السلطات الإسرائيلية من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وعلى إثر عملية التطعيم التي تتم بشكل سريع تراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.