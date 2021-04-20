بعد مقتل الرئيس.. تشاد تعلن حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع فى تشاد، اتخاذ إجراءت جديدة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبى، متأثرا بإصابته خلال معارك، منها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة نجل الرئيس الراحل.





وبحسب إعلام تشاد، أعلن الجيش إنه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة. جاء ذلك، بعدما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن الزعيم الراحل إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة، بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

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