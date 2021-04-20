موسكو: القمة بين بايدن وبوتين تتوقف على تصرفات أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن عقد قمة محتملة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن، يعتمد بشكل كبير على تصرفات الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.





ورغم وصول العلاقات بين البلدين للاحتدام، إلا أن الكرملين لم يستبعد قبول مقترح قدمه الرئيس الأمريكى بايدن بعقد قمة مع الرئيس الروسى بوتين فى أوروبا. وكانت موسكو أوصت، الأسبوع الماضى، السفير الأمريكى بالعودة إلى واشنطن "لإجراء مشاورات معمقة وجدية". كما كانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، منذ 17 مارس الماضى، لإجراء مشاورات، بعدما وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنه "قاتل".

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