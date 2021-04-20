الاستخبارات البريطانية: 10 آلاف مواطن ضحايا القرصنة من الدول المعادية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر تقرير لشبكة "شكاى نيوز"، يعتقد جهاز مكافحة التجسس البريطانى "MI–5"، بأن أكثر من 10 آلاف بريطانى يعملون فى جميع الإدارات الحكومية والصناعات الرئيسة، كانوا هدفًا لـ "ملفات تعريف ضارة" تعمل على الإنترنت لصالح دول معادية، على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبحسب التقرير، حذر كين ماكالوم، رئيس "MI–5"، من أن عددًا من الدول والمجرمين المنظمين يستخدمون ملفات تعريف وهمية فى الشبكات الاجتماعية على "نطاق صناعى".
وفى هذا السياق، جرى إطلاق حملة "Think Before You Link" أو "فكر قبل أن تتصل"، بهدف زيادة الوعى بهذه الأنواع من التهديدات، وهى الحملة التى أعدها المركز البريطانى لحماية البنية التحتية الوطنية، وتستهدف الأشخاص الذين يتعاملون مع معلومات سرية فى المقام الأول.
وحسبما أفادت "سكاى نيوز"، ففى أحد أجزاء هذه الحملة، يجرى تشجيع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع مثل "LinkedIn" على الإبلاغ عن "أى نشاط مشبوه".
وتزعم الشبكة التلفزيونية البريطانية، أن "دولا معادية مثل الصين وروسيا، استخدمت فى السنوات الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعى لتكوين صداقات أو التواصل مع البريطانيين العاملين فى الحكومة والمجالات الحساسة الأخرى".
وأضافت الشبكة فى هذا الصدد: "من خلال إنشاء ملفات تعريف مزيفة، والتظاهر بأنهم مستخدمون غير مؤذيين، حاولوا سرقة البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الأمن القومى".
وذكرت "سكاى نيوز"، أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، التى يجمعها مع بريطانيا تحالف استخباراتى عنوانه: "العيون الخمس"، تبنت مبادرة "فكر قبل أن تتصل أو Think Before You Link".
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