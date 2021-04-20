فيديوجراف.. بعد إجازته فى مصر.. كل ما تُريد معرفته عن اللقاح الروسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب مركز "جاماليا" للأمراض الوبائية، فإن فاعلية لقاح سبوتنيك V عند مستوى 97.6%، وفقا لتحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين الروس الذين تم تلقيحهم بكلا الجرعتين من اللقاح.

وكانت روسيا أول دولة فى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى أغسطس 2020، وهو اللقاح الذى طوره مركز Gamalya لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، والذى أطلق عليه اسم سبوتنيك V نسبة إلى أول قمر صناعى سوفيتى.