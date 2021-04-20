رئيس الصين يدعو لنظام عالمى أكثر عدلاً

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى رفض هياكل القوة المهيمنة فى نظام الحكم العالمى، وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين على نطاق آخذ فى الاتساع من القضايا، منها مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.





وفى كلمة بمنتدى بواو‭ ‬السنوى لآسيا، انتقد الرئيس الصينى جهود بعض الدول لـ "بناء حواجز والفصل"، مؤكدًا أنها ستضر بالآخرين ولن تفيد أحدًا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال شى فى تصريحات أذيعت فى المنتدى: "العالم يريد العدل لا الهيمنة"، مضيفًا أن "الدولة الكبيرة يجب أن تبدو كذلك بإظهار أنها تتحمل المزيد من المسؤوليات".

ولم يحدد شى دولة بعينها فى تصريحاته، إلا أن المسؤولين الصينيين دأبوا فى الآونة الأخيرة على الإشارة إلى الهيمنة الأمريكية فى انتقادات علنية لفرض واشنطن قوتها ونفوذها فى التجارة والجغرافيا السياسية.

وتدعو الصين منذ فترة طويلة إلى إصلاح نظام الحكم العالمى، ليعكس على نحو أفضل نطاقا أكثر تنوعا من الرؤى والقيم من المجتمع الدولى.

وتصاعدت مشاحنات الصين مع أقطاب النظام العالمى، خاصة الولايات المتحدة، بسبب مجموعة من القضايا، بدءًا من حقوق الإنسان إلى تأثير الصين الاقتصادى على الدول الأخرى.