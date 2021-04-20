روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين رداً على تدبير مماثل

أعلنت الخارجية الروسية، الثلاثاء، أنها طردت دبلوماسيين بلغاريين، رداً على طرد صوفيا دبلوماسيين روسيين على خلفية اكتشافها شبكة تجسس مفترضة.

وأفادت الوزارة الروسية، بأنه تم اعتبار الدبلوماسيَين من “الأشخاص غير المرغوب فيهم”.

وأضاف أن الخطوة جاءت “ردا” على قرار طرد الدبلوماسيين الروسيين “الذي لا أساس له” الشهر الماضي.