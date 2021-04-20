مسابقة الحلم mbc 2021 سحب رمضان على جائزة 500.000 دولار

سحب جديد ينتظره الكثيرين من مسابقة الحلم mbc 2021 خلال شهر رمضان المبارك على جائزة الأسرة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، بجانب الحصول على منزل رائع في إحدى الجزر اليونانية، حيث من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة عن الموعد الجديد للسحب، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر مختلف الطرق، أملا في الفوز أو الربح، في الوقت الذي أصدر فيه الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب عن تطبيق عدد من إجراءات الشفافية لضمان السحب النظيف، مع ابتعاد أقارب العاملين والمقربين حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الاتصال بالفائز على الهواء مباشرةً لتقديم التهنئة له.

مسابقة الحلم mbc 2021

تنطلق مسابقة الحلم mbc 2021 هذا العام في ثوبها الجديد بجوائز مالية ضخمة غير مسبوقة، تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدد متفاوت من السحوبات، فتم خلال الشهور الثلاثة الماضية السحب على جائزتين حتى الآن بقيم (125.000$ وفاز بها المواطن الأردني محمد اللوباني – و 250.000$ وفاز بها المواطن السوري محمد عبيد)، في حين سيتم السحب الجديد الثالث بقيمة 500.000$ في نهاية أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل، وهو الذي يشهد عمليات التواصل والاشتراك خلال الفترة الجارية.

ضوابط أساسية للمتسابقين والمشتركين

ومن جانبها وضعت إدارة المسابقة عدد من الضوابط الأساسية المنظمة لعملية السحب والاشتراك وغيرها، وأكدت أن آخر موعد للاشتراك هو تاريخ 31 ديسمبر القادم، وأنه يتوجب على المشترك الذي يتقدم بالاشتراك من خلال الطرق التقليدية بالرسائل أو عبر الاتصال على الرقم الدولي، ضرورة الإجابة على السؤال الذي يصله بشكل صحيح، من أجل تفعيل الاشتراك وسريانه للدخول على السحب الجديد بشكل مباشر وتلقائي، كما أشارت إلى أنه سيتم الاتصال بالفائز من خلال رقم دولي أرضي لجميع البلدان، باستثناء دولتي اليمن وسوريا، فيتم التواصل مع الفائز من خلال رقم محمول جوال.

حرية اختيار طريقة الحصول على الجائزة

كما أوضحت مسابقة الحلم أن تسليم الجائزة للفائزين تتم بشكل نقدي أو من خلال عيني مثل السيارة والمنزل وخلافه، مع العلم أن المسابقة وضعت مؤخرًا قواعد أخرى للمشتركين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بإحدى جوائزها الدورية، وهو الحصول على النقاط الذهبية التي تمكنهم من اقتناء بعض الجوائز الأخرى التي تقدمها باستمرار، بجانب إمكانية الفوز والحصول على 500 دولار أمريكي، وهو ما قد يعزز موقفه من الظفر بإحدى الجوائز لاحقًا.

كيفية التواصل مع الفائز بالجائزة

أما عن كيفية التواصل مع الفائز، فأوضحت مسابقة حلم بأنه يتم الاتصال بأي من أي دولة من خلال رقم دولي من التليفون الثابت، باستثناء دولتي سوريا واليمن فيتم فيهما الاتصال بالشخص الفائز لتهنئته والحصول على بياناته الشخصية من رقم جوال متحرك، بينما سيتم تحديد موعد لتسليمه جائزته المادية التي حصل عليها لاحقًا.