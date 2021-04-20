عاجل.. متحدث الجيش التشادى يكشف تفاصيل مقتل الرئيس إدريس ديبى

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم الجيش التشادى، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مقتل الرئيس إدريس ديبى إيتنو، مؤكدًا أنه قتل أثناء زيارته مواقع القتال مع معارضين تشاديين على خط الجبهة فى الشمال.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف متحدث الجيش التشادى، الجنرال عزام برماندو أجونا، أن الرئيس ديبى قتل متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة فى معارك ضد المتمردين فى شمال التشاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتابع أجونا فى بيان تلاه عبر تلفزيون تشاد، أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبى إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعًا عن وحدة وسلامة الأراضى فى ساحة المعركة"، مضيفًا: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادى نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء".

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