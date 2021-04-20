عاجل.. الجيش التشادى يعلن إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع فى تشاد، قد أعلنت اتخاذ إجراءت جديدة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبى، متأثرا بإصابته خلال معارك، منها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة نجل الرئيس الراحل.

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