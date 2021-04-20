روسيا: 20 سفينة حربية أجرت تدريبات عسكرية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تقيد روسيا مؤقتًا حركة السفن الأجنبية، وما وصفته "بسفن دولة أخرى" قرب القرم، شبه الجزيرة التى ضمتها من أوكرانيا فى 2014، فى تحرك دفع الولايات المتحدة إلى التعبير عن قلقها العميق".

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