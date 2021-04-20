رد بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين، وذلك ردًا على طرد صوفيا لدبلوماسيين روسيين بعد إعلان عن اكتشاف شبكة تجسس مفترضة.





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