كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر للمرور 1442

تفعيل رخصة القيادة الرقمية أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن طريقة لتفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر للمرور ، وهى من ضمن الخيارات الجديدة كبديل لرخص القيادة الورقية ، وتهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارات المختلفة في الدولة السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030.

كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية في المملكة

في السطور التالية نشرح كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال المنصة الحكومية الإلكترونية أبشر:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر على الإنترنت. قم بتسجيل الدخول بكلمة مرور ورمز تحقق واسم مستخدم. إذا لم يكن لديك حساب لأنك لم تسجل في النظام الأساسي ، فيجب عليك إنشاء حساب برقم المعرف ورقم الهاتف المحمول ، ويجب عليك إنشاء حساب على منصة أبشر. انقر فوق صفحة خدماتي. انقر فوق رمز إدارة الهوية الرقمية ، يفتح القائمة ويختار رخصة القيادة من القائمة. الضغط على كلمة “تنشيط رخصة القيادة الرقمية” المتواجدة فى الصفحة بعد الضغط على كلمة “تفعيل رخصة القيادة الرقمية” ، سوف يتم تفعيل الرخصة الرقمية وفقا للمعلومات المسجلة في حساب المستخدم على منصة أبشر الإلكترونية.

تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أبشر

استخدمت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية التقنية الجديدة وتعاونت مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وأطلقت تطبيق توكلنا على الإنترنت ، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين.

هي رخصة معتمدة من وزارة الداخلية وتحتوي على جميع المعلومات المطلوبة وشريحة QR Code متغيرة ويحملها صاحب رخصة القيادة معهم ويظهرها لشرطة المرور إذا لزم الأمر والتي يمكن استخدامها مباشرة دون الاتصال مباشرة بالإنترنت.