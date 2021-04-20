تمويل بدون ضامن بنك الرياض يبدأ من 10 آلاف ريال للنساء والرجال والمتقاعدين سعوديين ومقيمين

تمويل بدون ضامن بنك الرياض الذي يوفر خدمات شخصية ومصرفية لخدمة المواطنين والوافدين في المملكة حيث يوفر البنك أفضل مستوى في التعامل فضلاً عن العمل بتقنية رقمية تسهل كافة الأمور سواء في الحصول على قرض أو تسجيل ملف شخصي للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة، ويعد بنك الرياض من البنوك الرائدة في مجالات الحلول التمويلية بمميزات تشمل بها كافة الفئات نساء ورجال ومتقاعدين موظفي القطاع العام والخاص والعسكري أيضاً، حيث يوفر التمويل في عدة برامج لكي تناسب أكبر عدد من العملاء وتقدر أن تختار ما يناسبك منها، بالإضافة إلى أن البنك معتمد من البنك المركزي السعودي ساما، فيما يكون التمويل الشخصي بنك الرياض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

مميزات تمويل بدون ضامن بنك الرياض

يوفر بنك الرياض عدة مميزات لعملائه الراغبين في الحصول على قرض بدون كفيل مما يسهل لهم أخذ المال بدون تعقيد في البحث عن كفيل غارم، بجانب بعض التسهيلات الأخرى التي على النحو التالي:-

التمويل ميسر للغاية بدون تعقيد في الإجراءات مضمون خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

فترات السداد مرنة حتى 60 شهر بقسط يناسب الدخل الشهري لك.

قرض لا يطلب كفيل ميسر للنساء والرجال جميع الفئات.

تأمين مجاني يتم الإعفاء من بقية الأقساط في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله.

متاح التمويل بدون تحويل راتب لمنسوبي البنوك المحلية.

يمكن تمويل العسكريين.

إمكانية قرض المتقاعدين حتى عمر الـ70 سنة.

متاح للسعوديين والمقيمين.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

هي حاسبة إلكترونية موجودة داخل الموقع من أجل تسهيل معرفة قيمة القرض والقسط الشهري المراد سداده، وذلك يكون وفق المعلومات التي تقوم بإدخالها في الآلة، ولهذا تكون النسب والقيم التي تظهر أمام تقديرية فقط وليست الفعلية، أما إذا كنت تريد الاستفسار عن أي قرض يناسب لـ راتبك الشهري وماذا تسدد قيمة القسط الاتصال عبر الرقم المذكور أسفل من أجل التواصل مع خدمة العملاء أفضل لك.

طريقة تقديم طلب تمويل بدون ضامن بنك الرياض

يمكن التقديم على طلب تمويل شخصي بنك الرياض عبر الموقع الإلكتروني www.riyadbank.com أو التسجيل في الرياض أون لاين، أو زيارة الفرع الأقرب إليك، ومن خلال الموقع يمكنك أن تعرف الشروط المحددة لكي تحصل على القرض، حيث أن تختلف تلك الشروط من مواطن ومقيم قطاع عام وخاص وعسكري، فيما تكون كل فئة على حدى لذلك عليك قرائتها واستيفائها ثم تكملة المستندات المطلوبة والتي تشمل التالي:-

صورة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب بالإضافة إلى خطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

وفي حالة وجود أي استفسار أو أسئلة تخص القرض يمكنك الاتصال عبر رقم بنك الرياض المجاني 8001242020.