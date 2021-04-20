رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الدخول والكشف عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

رابط منصة مدرستي التعليمية، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في مختلف الفصول الدراسية بدءً من الصف الأول الابتدائي وحتي مرحلة ما قبل الجامعة عن رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي خصصتها وزارة التعليم السعودية ليتمكن الطلاب من استكمال المسيرة التعليمية من خلالها، وذلك نظرًا للظروف التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية والتي مازالت مستمرة حتى الآن جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وإليك تفاصيل ذلك من خلال التقرير التالي.

رابط منصة مدرستي التعليمية

الآن يبحث الجميع عن رابط منصة مدرستي التعليمية التي أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن اطلاقه للمحافظة على سير العملية التعليمية بانتظام في ظل انتشار فيروس كورونا، ورغبة منها في إيجاد طريقة مناسبة تحمي بها أبناءها مع عدم تعطيل المسيرة، وتعد منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الرائدة في عملية التعليم عن بعد التي ساعدت الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين في التعاون وتحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق نظام التعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الدخول

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الآن الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية، لتسجيل الدخول بكل سهولة وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية ، ومنة يتم اختيار تسجيل الدخول.

، ومنة يتم اختيار تسجيل الدخول. الآن عليه بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وباقي البيانات المطلوبة.

ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول بعد التأكد من ادخال البيانات صحيحة.

ومن الجدير بالذكر أنه تتزامن العملية التعليمية على منصة مدرستي التعليمية مع الفصول الدراسية بالمدرسة، وقد طبقت الكثير من البلدان حول العالم هذا النظام في التعليم عن بعد وتم اطلاق عدة منصات تعليمية أخرى، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المثالية لاستكمال عملية التعليم في الأزمات .