بوتين يدعو للتعاون الدولى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال بوتين، إن الوضع الوبائى الذى يعيشه العالم والانتشار السريع للفيروس أثبت أنه لا توجد دولة واحدة حتى الأكثر تطورًا، تستطيع مواجهة الوباء بشكل فعال بمفردها.
وأضاف بوتين - فى كلمة وجهها للمشاركين بالمؤتمر الدولى حول الوضع الوبائى العالمى، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء الروس اكتسبوا خبرة فريدة، ليس فقط فى مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضا فى مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى.
وأوضح أن المشاكل التى يبحثها هذا المؤتمر لها أهمية خاصة للبشرية جمعاء، ولا شك أنها تتطلب توحيد جهود الأطباء والعلماء من مختلف البلدان.
وأشار إلى أن المتخصصين الروس يشاركون معارفهم واكتشافاتهم وتطوراتهم التكنولوجية والعملية مع زملائهم الأجانب، وهم على استعداد لتوسيع هذا التعاون فى المستقبل.
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