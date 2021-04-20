لأول مرة منذ أغسطس.. إصابات كورونا تتجاوز 1000 حالة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، و940 حالة شفاء، ليصبح إجمالى عدد الحالات المتعافية 390,538 حالة.
يشار إلى أن السعودية أعلنت عن إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 580 موقعا للتطعيم موزعة فى كافة مناطق المملكة.
وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع.
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