وزير الخارجية الإسرائيلى يطالب العالم بمنع إيران من تطوير سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال أشكنازى لوزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف، الذى وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فى زيارة تهدف إلى التعرف على سياسات ما بعد كورونا، وتزامنًا مع استمرار مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة فى فيينا.

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال أشكنازى إن "إيران تقوض الاستقرار فى الشرق الأوسط بأكمله، وعلى المجتمع الدولى أن يعمل على منع إيران من الوصول إلى قدرات نووية، لا اليوم ولا فى المستقبل".

وفى تغريدة عبر تويتر، كتب أشكنازى، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والحاجة إلى "ممر سفر وتعزيز التجارة والقضايا الاستراتيجية الإقليمية والتهديد الإيرانى".