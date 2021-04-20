الرقابة الصينية تمنع تداول مقال لرئيس الوزراء السابق

وبحسب وكالة "رويترز"، تناول المقال نعيًا لوالدة رئيس الوزراء، والتى توفيت منذ وقت قريب، ونشر فى صحيفة "ماكاو هيرالد" الأسبوعية يوم الجمعة، ونُشر على حساب عام على تطبيق وى تشات الصينى، يوم السبت، لكن مُنع نشره مجددًا على الفور.
وشمل المقال المؤثر تفاصيل معاناة والدة ون وقت الاضطرابات التى شهدتها الصين، ومنها الحرب الصينية اليابانية الثانية، والتطهير السياسى أثناء الثورة الثقافية.
وجاء فى المقال: "أرى أن الصين يجب أن تكون دولة متمتعة بالعدالة والنزاهة تحترم إرادة الشعب والإنسانية والطبيعة البشرية".
وفي الأسبوع الماضى، أطلق فرع لهيئة الرقابة على الإنترنت خطاً ساخناً للإبلاغ عن التعليقات "غير القانونية التى تشوش على إنجازات الحزب وتهاجم قيادات البلاد.
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