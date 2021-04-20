- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأضافت المهدى: "رغم كل الانتهاكات التى صدرت عن إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية، يواصل سفير إثيوبيا فى السودان الزعم بإن أديس أبابا تريد التوصل إلى حل ودى مع الخرطوم حول سد النهضة والحدود الشرقية".
وكان رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق عبدالفتاح البرهان، أكد أن موقف السودان من سد النهضة واضح، وأنه "يريد اتفاقا ملزما"، وأن السودان يستعد للدفاع عن أراضيه، معبرًا عن أسفه للتصعيد الإثيوبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.