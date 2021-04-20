السودان: التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المهدى: "رغم كل الانتهاكات التى صدرت عن إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية، يواصل سفير إثيوبيا فى السودان الزعم بإن أديس أبابا تريد التوصل إلى حل ودى مع الخرطوم حول سد النهضة والحدود الشرقية".

وكان رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق عبدالفتاح البرهان، أكد أن موقف السودان من سد النهضة واضح، وأنه "يريد اتفاقا ملزما"، وأن السودان يستعد للدفاع عن أراضيه، معبرًا عن أسفه للتصعيد الإثيوبى.