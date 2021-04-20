وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسيا علينا

جدة - نرمين السيد - وكان كوليبا، قد طلب من الاتحاد الأوروبى إعداد عقوبات قطاعية جديدة ضد روسيا على خلفية الوضع على الحدود الأوكرانية.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تنقل قواتها المسلحة داخل أراضيها يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.