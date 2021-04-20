طريقة تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على القروض، بنك التنمية الإجتماعية أو ما كان يطلق عليه سابقاً بنك التسليف والادخار، والذي أنشأ عام 1971 بأوامر ملكية برأس مال قيمته 5 مليون ريال سعودي، وزادت قيمة رأس المال عام 1993 لتصبح مليار ريال سعودي، وأصبح البنك يتطور إلى أن وصل رأس المال إلى 46 مليار ريال، ويتميز البنك بتوفير العديد من القروض سواء للمنشآت أو الأفراد والتي تناسب كافة العملاء، كما يقدم سبل مختلفة للسداد.

تسجيل دخول الأفراد إلى بنك التنمية الاجتماعية

يعد تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية من الأمور الهامة لدى الأفراد في المملكة، حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك، أما عن طريقة تسجيل الدخول فتكون كالتالي:

الدخول إلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور.

تدوين رمز التحقق الذي يصلك إلى الهاتف، والضغط على تسجيل الدخول.

اتباع التعليمات المدونة من أجل تسجيل الدخول إلى البنك.

شروط قروض بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط لراغبي الحصول على قرض من البنك، وتضمنت هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

تقديم كافة الأوراق الخاصة بالتأمينات والضمانات.

أن يكون دخل المتقدم 10 آلاف ريال سعودي شهرياً، و 120 ألف ريال في العام.

تقديم ما يثبت أن الشخص لم يحصل على قروض من بنوك أخرى.

تقديم شهادة صحية تتضمن الحالة الصحية للمتقدم.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عام، كما يجب ألا يتجاوز 60 عام عند سداد آخر قسط من القرض.

تقديم كافة الأوراق التي تثبت الدخل الشهري للفرد الذي يمكنه من سداد الأقساط.