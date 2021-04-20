طريقة نقل الكفالة إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل وفقاً للنظام الجديد 1442 قامت الحكومة السعودية بإطلاق نظام جديد للعمل يحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، كما تم إلغاء نظام الكفالة في عدد من الوظائف، ويعد نقل الكفالة من الأمور الهامة لجميع المقيمين داخل المملكة، والتي تمكن المقيم من الانتقال إلى محل عمل آخر بعد انقضاء فترة العمل دون الانتظار موافقة الكفيل، بل يشترط فقط اخباره إلكترونياً، ويذكر أن الكفالة من الأنظمة التي جلبت العديد من الأيدي العاملة إلى المملكة، والذي ساهم بشكل كبير في إحداث تقدم اقتصادي.

طريقة نقل الكفالة إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل

أتاحت وزارة العمل السعودية خدمة نقل الكفالة إلكترونياً دون الذهاب إلى مكاتب العمل، مما سهل الأمر على المقيمين، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمقيم.

اختيار تبويبة الخدمات الإلكترونية.

كتابة إسم المنشأة التي ترغب في نقل الكفالة إليها.

تحديد خدمة المقيم، والضغط على تسجيل طلب.

تدوين البيانات الخاصة بالمقيم ( رقم الإقامة، اسم العامل كما هو مدون في جواز السفر).

ستصلك رسالة نصية تفيد بنجاح نقل الكفالة.

رسوم نقل الكفالة إلكترونياً

حددت وزارة العمل رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد لعام 1442، وتبلغ هذه الرسوم:

2000 ريال سعودي في حالة نقل الكفالة للمرة الأولى.

4000 ريال سعودي في حالة نقل الكفالة للمرة الثانية.

6000 ريال سعودي في حالة نقل الكفالة للمرة الثالثة.

6000 ريال سعودي في حالة نقل الكفالة للمرة الرابعة.

ويذكر أن هذه الرسوم يتم سدادها عن طريق أجهزة الصراف الآلي عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية، وبعدها نختار خدمات المقيمين ثم سداد رسوم نقل الكفالة.