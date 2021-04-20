الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم

لا شك أن موعد صرف المساعدات المقطوعة أصبح أحد أبرز الأخبار التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين هذه الأيام على الكثير من مواقع الأخبار، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي أحد أبرز المساعدات المادية التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للكثير من السر السعودية متوسطة الحال لكي تعينهم على تحمل ظروف الحياة الصعبة في الفترة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة قد تم إطلاقه من جانب الوزارة بعد قيام الحكومة السعودية بعدد من الإجراءات الإصلاحية في الفترة الأخيرة في الجانب الإقتصادي من أجل تحقيق رؤية السعودسية 2030م بأن تصبح المملكة السعودية احد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد نزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

لا يُمكن للمواطن السعودي أن يحصل على المساعدات المقطوعة إلا بعد توافر كافة الشروط فيه التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو أكبر.

ثانياً لا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

ثالثاً لا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على الصفحة الرسمي للوزارة على تويتر أن الملك سلمان قد اتخذ قراراً بصرف 1.9 مليار ريال سعودي لكافة المواطنين المستحقين للمساعدة المقطوعة، وتعتبر المساعدة المقطوعة مساعدة مهمة جداً فى المملكة العربية السعودية وبالأخص بعد الظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها العالم اكمل من غلاء اقتصادي أدى إلى صعوبة فى الحياة بالأخص للأسر والفئات محدودة الدخل وأيضاً الفئات تحت خط الفقر لذلك تم وضع منحة مالية تسمى المساعدة المقطوعة يتم منحها سنوياً لهذه الفئات تحت مضمون وشروط معينة تحددها وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وذلك لأنها تعد الجهة المسؤولة بشكل كامل عن المساعدة المقطوعة.