الحد الأعلى لراتب المواطن الذي يدعمه حساب المواطن، دعم حساب المواطن هو أحد البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين بالمملكة، وذلك لتقليل العبء الواقع عليهم نتيجة للمشروعات الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، حيث يستفيد من هذا الدعم عدة فئات، أهمهم: الأسر السعودية الجنسية، والمواطن غير المتزوج، والأفراد المستقلين، حاملي بطاقات التنقل، الأرامل والمطلقات، وغيرهم من الفئات التي تخضع لشروط الأهلية، كما وضعت حد أدنى لراتب المواطن حتى يتمكن من استحقاق الدعم.

الحد الأدنى للراتب الذي يدعمه حساب المواطن

وردت عدة تساؤلات إلى حساب المواطن بشأن الحد الأعلى للراتب الذي يدعمه برنامج حساب المواطن، لذا أجاب حساب المواطن على هذه التساؤلات عبر تويتر قائلا: يتم صرف دعم حساب المواطن على حسب إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، وأعمار كل فرد، وكذلك الأفراد المستقلين على حسب إجمالي الدخل الخاص بهم، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق، الحد الأعلى للراتب للحصول على دعم من خلال حاسبة الدعم التقديرية، والتي تمكن المستفيد من معرفة قيمة الدعم المستحق فور صدور نتيجة الأهلية

من يمكنهم الحصول على دعم حساب المواطن

قام حساب المواطن بتقسيم المستفيدين إلى فئات محددة، هؤلاء فقط يمكنهم الاستفادة من الدعم، وهم:

الفئة الأولى الذين تتراوح رواتبهم ما بين 0 إلى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية الذين تتراوح رواتبهم ما بين 8700 إلى 11999 ريال.

الفئة الثالثة ممن تتراوح رواتبهم ما بين 12 ألف إلى 15299 ريال.

الفئة الرابعة ممن تتراوح رواتبهم ما بين 15300 إلى 20159 ريال.

الفئة الخامسة الذين تتجاوز رواتبهم 20160 ريال سعودي هؤلاء الأفراد لا يستحقون الدعم.

الهوية الوطنية وكارت العائلة.

مفردات الراتب، والراتب الإضافي إن وجد.

رقم الحساب البنكي.

بطاقة الأحوال للعاطلين عن العمل.

الإفصاح عن دخل الزوجة في حالة كانت الزوجة عامله.

متطلبات صرف دعم حساب المواطن