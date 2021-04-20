استعلام نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية 1442 يعتبر نظام نور من أكثر الأنظمة التعليمية الهامة داخل المملكة السعودية وتساعد الملايين من الطلاب داخل المملكة على استكمال المرحلة التعليمية بجانب أنه يتوفر في العديد من البيانات التي تتعلق ب كافة المراحل التعليمية، بدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية والثانوية، لهذا سوف نتعرف فمن خلال السطوع القادمة على نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية .1442

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور الالكتروني عن طريق رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى نظام الالكتروني عبر الانترنت، والضغط علي نسيت كلمة المرور سوف تظهر لك صفحة جديدة تتطلب منك أن تقوم بإضافة رقم الهوية ثم يبدأ بكتابته وبعد ذلك تضيفها رمز التحقق في مكانها المحدد والضغط على التالي وفي خلال ثوانى معدودة سوف تظهر لك جميع النتائج الدراسية الخاصة بالطلاب من خلال نظام نور بواسطه استخدام رقم الهوية.

خطوات الدخول نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الدخول الى منصة نور عبر الانترنت برقم الهوية من خلال الولوج الى المنصة الرسمية عبر الانترنت والضغط على اسم المستخدم وتقوم بكتابته ثم تقوم باضافة كلمة المرور وتضيفها رمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول.

نظام نور التعليمي

يقوم نظام نور بتوفير العديد من الخدمات الهامة عبر الانترنت الخاصة بالطالب أو المعلم وتشمل أيضا أولياء الامور وتساعد على إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية، بالاضافة إلى امكانية أن يتابع أولياء الأمور مستوى أبنائهم ويمكن التواصل بشكل مباشر مع اولياء الامور والمعلمين عبر الإنترنت، وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائى دون الحاجه إلى الذهاب اليها ويمكن إضافة أي طالب من خلال هذا النظام بكل سهولة.