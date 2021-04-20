شاهد مباراة ريال مدريد القادمة أمام قاديش الأربعاء في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد القادمة، محبي كرة القدم الإسبانية وخاصةً الملكي الريال أمام سهرة كروية ممتعة اليوم، بمشاهدة فريقهم المفضل أمام قاديش، ضمن مباريات الأسبوع الواحد والثلاثون من عمر الدوري الإسباني، حيث يحل الريال ضيفاً ثقيلاً على نادي قاديش باستاد “رامون دي كارانزا”، وكان الريال قد فقد نقطتين مهمين في الجولة السابقة أمام خيتافي، يحتل الملكي المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويسعى الريال نحو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة الزحف خلف أتلتيكو مدريد لانتزاع الصدارة، وفي المقابل يحتل قاديش المنضم حديثاً للدوري الإسباني المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحسين وتعديل وضعه بالجدول والهروب من شبح الهبوط رغم صعوبة اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يستضيف استاد رامون دي كارانزا، أحداث اللقاء الذي يجمع بين الريال وقاديش، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 21 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الساعة الثامنة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والمنامة والكويت وفلسطين والأردن.

24:00:- الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 31 21 7 3 7 20:57 37 70 2 ريال مدريد 31 20 7 4 7 24:53 29 67 3 برشلونة 30 20 5 5 8 26:69 43 65 4 إشبيلية 31 20 4 7 7 25:46 21 64 5 فياريال 31 12 13 6 7 34:48 14 49 6 ريال بيتيس 31 14 6 11 7 45:42 -3 48 7 ريال سوسييداد 31 12 11 8 7 33:48 15 47 8 غرناطة 30 11 6 13 8 50:36 -14 39 9 ليفانتي 31 9 11 11 7 44:38 -6 38 10 سيلتا فيغو 31 9 11 11 7 48:41 -7 38 11 أتلتيك بيلباو 30 9 10 11 8 33:39 6 37 12 أوساسونا 31 9 10 12 7 36:27 -9 37 13 قادش 31 9 9 13 7 45:27 -18 36 14 فالنسيا 31 8 11 12 7 44:39 -5 35 15 خيتافي 31 7 10 14 7 34:22 -12 31 16 بلد الوليد 30 5 12 13 8 41:27 -14 27 17 هويسكا 31 5 12 14 7 46:31 -15 27 18 ديبورتيفو ألافيس 31 6 9 16 7 47:25 -22 27 19 إلتشي 31 5 11 15 7 48:27 -21 26 20 إيبار 31 4 11 16 7 41:22 -19 23

ترتيب الجدول الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة القنوات الرياضية القطرية بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الأسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

beIN Sports FR HD 1.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة “سوار الذهب”.

المباراة ريال مدريد – قاديش البطولة الدوري الإسباني – الأسبوع الواحد والثلاثون الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 21 أبريل – الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الملعب رامون دي كارانزا القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة الريال وقاديش