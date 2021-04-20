أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن المحكمة الدستورية العليا أبلغت مجلس الشعب السورى "بتقديم فاتن على نهار، طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وبذلك، تكون فاتن على نهار، وهى من الشخصيات غير المعروفة شعبيا فى البلاد، وصاحبة ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وكان صباغ أعلن، أمس الإثنين، أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم "عبدالله سلوم عبدالله" و"محمد فراس ياسين رجوح" طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.