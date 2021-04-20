جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة "مونت كارلو"، كان العراق ألغى، العام الماضى، عقدًا وقعه مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية "تباو" لتطوير حقل المنصورية، وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة صينية تفوز بصفقة تطوير حقل المنصورية العراقى قرب حدود إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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