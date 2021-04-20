الجزائر: الأمن الوطنى يضبط جماعة تمارس أنشطة تحريض بتمويل من الخارج

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "فيسبوك"، قالت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى: " توقيف جماعة إجرامية تمارس نشاط تحريضى بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر"، لافتًا إلى أنها "كانت تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية".

وأضافت المديرية: "تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة فى المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادى بالجزائر".

وتابعت: "هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها فى انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا فى إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وأوضحت المديرية الجزائرية فى بيانها، أنه "واستنادا إلى التسخيرات القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية، من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجى لهذه الجمعية"، مضيفة أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجى، الذى كان تحت غطاء نشاط ثقافى مزعوم".

وتابع البيان: "هذه العملية، التى تمت تحت تأطير كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدى امحمد والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادى، مكنت من حجز، 677 لافتة منسوخة و7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلى وكاميرا رقمية جد متطورة و3 أجهزة سكانير و12 طابعة،"، لافتًا إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة".