الأمم المتحدة: استمرار وجود المقاتلين الأجانب فى ليبيا يقوض المكاسب الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب فى ليبيا يقوض المكاسب الأمنية والسياسية.



جدة - نرمين السيد - أكد أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب فى ليبيا يقوض المكاسب الأمنية والسياسية. ودعا جوتيريس، إلى دعم إعادة توحيد جميع المؤسسات فى ليبيا والمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.







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