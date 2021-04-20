انت الان تتابع تفاصيل خبر درجات الحرارة في المدن العربية اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداولت هيئة الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة والطقس اليوم الثلاثاء في العواصم والمُدن العربية، ويظهر الطقس اليوم حار نهاراً مُعتدل ليلاً في كُلاً من مدينة الكويت، وبارد في بيروت، والسعودية، وفلسطين، ويكون الطقس قارس البرودة في الليل، ومعتدل في النهار في كُلاً من الجزائر، وسوريا، وبغداد.

بيان درجات الحرارة في المدن العربية 20 ابريل 2021

هناك بعض المُدن التي شَهِدت ارتفاع في مُعدل درجة الحرارة، وأُخرى مُدن شهدت انخفاض ملحوظ في معدل درجة الحرارة، عن درجات الحرارة المتوقعة في المدن العربية 20 ابريل 2021، ظهر في البيان تفاوت كبير بين المدن وبعضها كالآتي :

المدينة درجة الحرارة مدينة عمان 14/34 مدينة غزة 16/25 مدينة مسقط 26/35 مدينة صنعاء 10/26 مدينة تونس 11/23 مدينة الجزائر 11/19 مدينة المنامة 23/33 مدينة المدينة المنورة 39/26 مدينة أبو ظبي 31/24

مدينة مكة المُكرمة 38/26 مدينة الدوحة 36/23 مدينة الرياض 37/22 مدينة دمشق 34/24 مدينة القدس 29/12 مدينة الكويت 35/24 مدينة بيروت 25/17 مدينة الرباط 22/12 مدينة طرابلس 24/16 مدينة بغداد 41/14

مدينة الخرطوم 42/27