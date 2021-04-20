بالرابط.. نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور برقم الهوية

يقترب الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ويقوم المعلمين ومسؤولي التعليم بالعمل على تصحيح الإجابات وتقييم الدرجات ورصدها ورفعها على منصة نور حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور برقم الهوية.نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور
اعتمد التعليم السعودي خلال هذا العام أنظمة التعليم الإلكتروني عن بعد نتيجة لانتشار جائحة كورونا، كما تم الاعتماد على نظام الاختبارات عن بعد إلا في بعض الحالات:
- بدأ الإعلان عن موعد الاختبارات النهائية مع بداية شهر رمضان الكريم.
- تستمر الاختبارات حتى العشرين من شهر رمضان وهي اختبارات الدور الثاني.
- عقب الانتهاء من الاختبارات تبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات.
- يتم رفع نتائج الطلاب على منصة نور الإلكترونية التابعة لقطاع التعليم.
- يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور وقت رفعها على المنصة.
يتمكن كل من الطلبة وأولياء الأمور من خلال حساباتهم على منصة نور الإلكترونية من الاستعلام عن النتائج التي يتم رفعها على المنصة من قبل المعلم أو مسؤولي المدارس المختلفة، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع نور الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم سواء للطالب أو ولي الأمر
- كتابة كلمة المرور ونقل رمز التحقق والضغط على دخول.
- يتم توفير أيقونة النتائج على الصفحة الرئيسية.
- يتمكن الطالب من خلال رقم السجل من كتابته والضغط على استعلام.
- تحديد الإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف والفصل والضغط على النتيجة.
- تظهر للطالب نتائج الاختبارات الخاصة به في الفصل الدراسي الثاني.
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض النتائج وخاصة المرحلة الابتدائية قبل نهاية شهر رمضان.
الوسوم
يقترب الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ويقوم المعلمين ومسؤولي التعليم بالعمل على تصحيح الإجابات وتقييم الدرجات ورصدها ورفعها على منصة نور حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور برقم الهوية.نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور
اعتمد التعليم السعودي خلال هذا العام أنظمة التعليم الإلكتروني عن بعد نتيجة لانتشار جائحة كورونا، كما تم الاعتماد على نظام الاختبارات عن بعد إلا في بعض الحالات:
- بدأ الإعلان عن موعد الاختبارات النهائية مع بداية شهر رمضان الكريم.
- تستمر الاختبارات حتى العشرين من شهر رمضان وهي اختبارات الدور الثاني.
- عقب الانتهاء من الاختبارات تبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات.
- يتم رفع نتائج الطلاب على منصة نور الإلكترونية التابعة لقطاع التعليم.
- يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني نظام نور وقت رفعها على المنصة.
يتمكن كل من الطلبة وأولياء الأمور من خلال حساباتهم على منصة نور الإلكترونية من الاستعلام عن النتائج التي يتم رفعها على المنصة من قبل المعلم أو مسؤولي المدارس المختلفة، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع نور الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم سواء للطالب أو ولي الأمر
- كتابة كلمة المرور ونقل رمز التحقق والضغط على دخول.
- يتم توفير أيقونة النتائج على الصفحة الرئيسية.
- يتمكن الطالب من خلال رقم السجل من كتابته والضغط على استعلام.
- تحديد الإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف والفصل والضغط على النتيجة.
- تظهر للطالب نتائج الاختبارات الخاصة به في الفصل الدراسي الثاني.
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض النتائج وخاصة المرحلة الابتدائية قبل نهاية شهر رمضان.
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