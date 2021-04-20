أقوي المنظفات الطبيعية للبوتاجاز والأواني الخالي من المواد الكيميائية

البوتاجاز من أكثر الأجهزة المعرضة للتدهور نظراً لكثرة الأستخدام والأحتفاظ ببعض الرواسب على سطح البوتاجاز لذلك يحتاج يومياً إلي التنظيف الجيد لعدم تراكم الدهون والبعض يقوم بإستخدام بعض من وسائل التنظيف التي أساسها المواد الكيميائية ولكن تعتبر خطراً على اليدين وتؤدي إلي الكثير من الأمراض لذلك لا يُنصح بإستخدامها كما يعتبر تنظيف الأواني الخاصه بالطبخ من الأمور الصعبة في التنظيف مما تصاب الأمهات بالملل بسبب عدم القدرة على الوصول إلي أفضل نتيجة من التنظيف ولكن لكل داء دواء ويوجد بدائل طبيعية عديدة للمنتجات الكيميائية لذلك لا يجب الإعتماد الكلي عليها والإلتفات إلي بعض الطرق الفعالة الطبيعية مثل مكون الكربونات الشهيرة بقدرتها الفائقة في التنظيف وغيرهم من المكونات الطبيعية الأخري ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. مكونات المنظف الطبيعي للبوتاجاز والأواني مكونات المنظف الطبيعي للبوتاجاز والأواني المكونات: فنجان من مسحوق الكربونات أو الإستبدال بالبيكنج صودا.

كأس من الماء الدافئ.

كأس من الخل الطبيعي. طريقة الاستخدام: نقوم بسكب الماء أولاً في المكان المراد تنظيفه سواء إناء أو سطح البوتاجاز ونضع كلاً من الماء والخل في الإناء على النار حتى الغليان بعد ذلك نقوم بوضع المسحوق الأساسي مسحوق البيكنج صودا ونقلبهم معاً مع الغليان حتى تندمج المكونات. نسكب الخليط على سطح البوتاجاز حتى نحصل على التنظيف العميق وعندما يبدأ المنظف بالفوران هذا دليلاً على إزالة الرواسب والدهون وإن لم يقوم بذلك ويبقي كما هو يمكنك إضافة القليل من البيكنج صودا. نترك المنظف مقدار عشر دقائق على سطح البوتاجاز بعد ذلك نقوم بالفرك جيداً بإستخدام وسيلة تنظيف خارجية جافة ونلاحظ كيف تم التخلص من جميع الرواسب وأصبح نظيفاً لامع. نصائح عند التنظيف: طريقة الاستخدام:نصائح عند التنظيف: يجب عدم التعامل مع التنظيف أثناء الفرك باليدين يجب إرتداء قفازات كوقاية للحفاظ على اليدين من الحروق، إذا كنت تعاني من الحساسية لا يجب التعرض إلي عملية التنظيف بإستخدام اليدين. الوسوم

البوتاجاز من أكثر الأجهزة المعرضة للتدهور نظراً لكثرة الأستخدام والأحتفاظ ببعض الرواسب على سطح البوتاجاز لذلك يحتاج يومياً إلي التنظيف الجيد لعدم تراكم الدهون والبعض يقوم بإستخدام بعض من وسائل التنظيف التي أساسها المواد الكيميائية ولكن تعتبر خطراً على اليدين وتؤدي إلي الكثير من الأمراض لذلك لا يُنصح بإستخدامها كما يعتبر تنظيف الأواني الخاصه بالطبخ من الأمور الصعبة في التنظيف مما تصاب الأمهات بالملل بسبب عدم القدرة على الوصول إلي أفضل نتيجة من التنظيف ولكن لكل داء دواء ويوجد بدائل طبيعية عديدة للمنتجات الكيميائية لذلك لا يجب الإعتماد الكلي عليها والإلتفات إلي بعض الطرق الفعالة الطبيعية مثل مكون الكربونات الشهيرة بقدرتها الفائقة في التنظيف وغيرهم من المكونات الطبيعية الأخري ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. مكونات المنظف الطبيعي للبوتاجاز والأواني مكونات المنظف الطبيعي للبوتاجاز والأواني المكونات: فنجان من مسحوق الكربونات أو الإستبدال بالبيكنج صودا.

كأس من الماء الدافئ.

كأس من الخل الطبيعي. طريقة الاستخدام: نقوم بسكب الماء أولاً في المكان المراد تنظيفه سواء إناء أو سطح البوتاجاز ونضع كلاً من الماء والخل في الإناء على النار حتى الغليان بعد ذلك نقوم بوضع المسحوق الأساسي مسحوق البيكنج صودا ونقلبهم معاً مع الغليان حتى تندمج المكونات. نسكب الخليط على سطح البوتاجاز حتى نحصل على التنظيف العميق وعندما يبدأ المنظف بالفوران هذا دليلاً على إزالة الرواسب والدهون وإن لم يقوم بذلك ويبقي كما هو يمكنك إضافة القليل من البيكنج صودا. نترك المنظف مقدار عشر دقائق على سطح البوتاجاز بعد ذلك نقوم بالفرك جيداً بإستخدام وسيلة تنظيف خارجية جافة ونلاحظ كيف تم التخلص من جميع الرواسب وأصبح نظيفاً لامع. نصائح عند التنظيف: طريقة الاستخدام:نصائح عند التنظيف: يجب عدم التعامل مع التنظيف أثناء الفرك باليدين يجب إرتداء قفازات كوقاية للحفاظ على اليدين من الحروق، إذا كنت تعاني من الحساسية لا يجب التعرض إلي عملية التنظيف بإستخدام اليدين.

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