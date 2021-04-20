Jadara3 رابط تسجيل وظائف جدارة eservices.mcs.gov.sa لوظائف الحج والعمرة بمنصة النفاذ الوطني

رابط تسجيل وظائف جدارة التي يتابعها آلاف السعوديين الراغبين في الالتحاق بوظائف جديدة، حيث تتيح المنصة من خلال النفاذ الوطني الموحد وظائف الحج والعمرة في موسم 1442 للراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف، مع الالتزام بالمعايير اللازمة والتقديم بالمعلومات والمؤهلات الموجودة للمستخدم، وتعتبر المنصة الوطنية جدارة هي المنصة الأولى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قصدها المواطن السعودي في تقديم طلبات العمل.

منصة جدارة الإلكترونية

منصة النفاذ الوطني الموحدة

يسعى العديد من مواطني المملكة الراغبين في البحث عن فرص للعمل في القطاع الحكومي للالتحاق بالوظائف، حيث يتابعوا أخبار منصة جدارة بالدخول من مسار للبحث عن الوظائف الجديدة التي تكون مناسبة للمؤهلات الموجودة لديهم، وتقوم الهيئات والمؤسسات الحكومية بتنزيل طلبات التوظيف على المنصة مع ذكر شروط الوظائف، وتتيح المنصة استقبال طلبات المواطنين عبر تسجيل المنصة ليتم الإعلان فيما بعد عن نتائج القبول، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان على جدارة عن طلب وظائف في الحج والعمرة في خدمة الحجاج والمعتمرين في موسم 1442 لذلك اتاحت المنصة صفحة التسجيل.

يتم تسجيل الدخول على منصة جدارة. التابعة لوزارة الموارد البشرة. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد. في حال لم يكن مسجلا في النفاذ الموحد يمكن اختيار ايقونة “تسجيل جديد”. تفتح للمستخدم صفحة جديدة للتسجيل. يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية. يتم إدخال رمز التحقق. يقوم المستخدم بكتابة تاريخ الميلاد كامل باليوم والشهر والسنة. يتم كتابة الجنس. يقوم بكتابة رمز التحقق ثم يسجل الدخول.

رابط تسجيل وظائف جدارة

وتعتبر المنصة الإلكترونية هي الوسيط الآمن بين طالبي الوظائف ومؤسسات المملكة، حيث يتم طلب وظائف حقيقية تضمنها المنصة الوطنية كما يتم تسجيل طلبات الوظائف مع الاشتراط بكتابة البيانات الرسمية في السجلات الرسمية للمملكة.