روسيا: أمريكا وحلف شمال الأطلنطى يشاركان فى أنشطة استفزازية بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - تصريحات شويجو جاءت بعدما أرسلت الولايات المتحدة سفن حربية إلى البحر الأسود، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون" جون كيربى، أن تلك العمليات "روتينية"، وأن بلاده تنسق هذه الإجراءات مع تركيا بموجب اتفاقية "مونترو"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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