بريطانيا تشكل مجموعة عالمية للتصدى للأوبئة فى المستقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أفاد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قبل اجتماع افتراضى لمجموعة الخبراء والذى يستمر يومين، بأن بريطانيا كرئيس لمجموعة G7، عازمة على العمل مع شركائها من أجل الاستفادة من خبرة مكافحة فيروس كورونا، لتعزيز الاستعدادات العالمية للتصدى لأوبئة فى المستقبل.

وأضاف أن هذه المجموعة الجديدة ستقود جهود فى السنوات المقبلة لحماية الناس فى كل مكان من الأمراض الجديدة وإنقاذ أرواحهم.