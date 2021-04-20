نطاقات وقرار رفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 4000 ريال

يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية حول آلية الأجور والحد الأدني والقرار الهام الذي تم الأخذ به، من خلال تطبيق نطاقات تعمل وزارة الموارد البشرية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمؤسسات السعودية، فقد بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في نطاقات لـ 4000 ريال سعودي، وتبدأ وزارة الموارد البشرية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 06 / 09 / 1442هـ تطبيق قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في نطاقات:

تعمل حكومة المملكة على رفع أجور العاملين وزيادة الحد الأدنى بما يناسب ظروف المعيشة في ظل الظروف الراهنة، وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر في نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال، وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة بنطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4,000 ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3,000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج.

احتساب نسبة التوطين:

وقد أسعد الكثير من العاملين بالمملكة خبر بداية تطبيق زيادة المرتبات من خلال نطاقات ، و يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3,000 ريال وأقل من 4,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”، كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3,000 ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملين بنظام العمل المرن.