موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان 2021

موعد نزول المكرمة الملكية أو مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، يبحث عنها العديد من المواطنين المستفيدين منها، حيث اعتاد الملك سلمان على تقديم مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1442 كل عام على سبيل الإعانة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك كل عام، لهذا يهتم الجميع بها وخصوصًا عقب دخول شهر رمضان المبارك ولهذا سنقدم لكم موعد صرف مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي 1442.

موعد نزول المكرمة الملكية

تعتبر المكرمة الملكية واحدة من أشهر وسائل الدعم المالي التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون مواجهة غلاء الأسعار في وقتنا الحالي، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك وزيادة احتياجات الأسر للطعام والشراب.

ولهذا يقوم الملك سلمان بتوجيه المسؤولين بصرف مكرمة ملكية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في شهر رمضان حتى يستطيعون سد حاجتهم من المأكل والمشرب.

وقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية رسمية بصرف ما يقرب من 2 مليار ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرفها خلال ساعات أو أيام قليلة ويتم صرفها من خلال حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

قيمة المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

وقد تم تحديد قيمة المكرمة الملكية أو مكرمة الضمان الاجتماعي، والتي يتم صرفها بناءً على أعداد الأسر المستفيدة من الضمان، وذلك وفق التالي:

الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد يُصرف لها مكرمة بقيمة ألفين ريال سعودي.

أما الأسرة التي تتكون من فردين فقط، فيصرف لها ألف ونصف ريال سعودي.

وفي المقابل الأسرة التي تتكون من فرد واحد، يصرف لها ما يقرب من ألف ريال سعودي فقط.

وعن الضمان الاجتماعي ونظامه في المملكة العربية السعودية، فهو أحد الأنظمة التي يتم توجيهها إلى شرائح معينة للمواطنين السعوديين، من بينهم النساء التي لا تجد من يعولها، بالإضافة إلى الأشخاص الغير قادرين على العمل، والأيتام أيضًا، والكبار في العمر، والمسؤول عن تقديمها إلى المواطنين وقبول الطلبات هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بالبت في طلبات المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال موقعها الإلكتروني