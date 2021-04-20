كيفية معرفة من يزور بروفايلك علي الفيسبوك وتحديد عدد مرات الزيارة

من يزور بروفايلك علي الفيسبوك، سؤال دائما تجده علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو كيفية معرفة من يزور بروفيلي علي تطبيق الفيس بوك وكيف يمكن ان اعرف كم عدد مرات المشاهدة وتدخل في تلك الكويزات الصغيرة التي تأتي لك من الفيس بوك ولكن للاسف اغلب تلك البرامج مخترقة وليست آمنه علي حسابك ولذلك سنعلم اليوم كيف تعرف من يزور بروفيلك يوميا وكم عدد المرات وهل يمكنك عمل له حظر حتي لا يري ماذا تفعل وكيف تحمي منشوراتك وصورك الشخصية من السرقة ومعرفة من يزور بروفايلك علي الفيسبوك.

تطبيق الفيس بوك face book app

تطبيق الفيسبوك هو أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالمياً حيث انه له أكثر من ملايين المشتركين والمتابعين واشهر الشخصيات العربية والعالمية لها حسابات علي تطبيق الفيس بوك منذ انشاءه عام 2004 علي يد ثلاثة طلاب من جامعة هارفرد ومن أشهرهم هو مارك زوكربيرغ ومنذ أن أنشأ تلك الموقع وهو يسمي بموقع الفيس بوك face book وكانت فكرة الموقع موجهة فقط لطلاب جامعة هارفرد للتواصل وبعد نجاح انطلاق الموقع علي الانترنت انضم علي الموقع اكثر من 800 طالب عبر الولايات المتحدة من دخول الموقع وبدأ التعداد يزداد في عام 2005 حيث انضم أكثر من 5 مليون مستخدم علي الموقع.

يجعل العالم كله كمنزل واحد يعرض أحدث صور لك وحالتك ويبحث الجميع عن استخدامها.

يمنك أخفاء بياناتك وتفاصيلك ومشاركتها للأصدقاء فقط.

يمكنك عمل محادثات جماعية ومحادثات فردية طويلة وصغيرة وإرسال صور وتسجيلات صوتية ومرئية عبر برنامج مخصص للفيس بوك اسمه ماسنجر messanger.

يمكنك عمل بث مباشر لتفاصيل يومك وأخبارك علي الفيس بوك live.

يمكنك نشر ستوريهات لك والرد عليها ومشاهدة التفاعلات عليها من خلال محادثات عليها.

ندخل علي حساب الفيس بوك أو بروفايلك بطريقة عادية ولكن من علي الحاسب أو الكمبيوتر الشخصي.

أضغط بزر الماوس الفأرة الأيمن ونختار view page source.

وبذلك سيتم التوجه إلي صفحة بها الكثير من أكواد وشفرات البرمجة.

نضغط علي كنترول +f ctrl +f من لوحة المفاتيح عندك تحت زر الشيفت وسيظهر معك مربع نختار تلك الكلمة InitialChatFriendsList.

ستظهر قائمة من الأرقام وتمثل عنوان البروفايل للأشخاص الذين يزورن حسابك.

ننسخ رقم الكود الذي ظهر لك ونضعه بجانب العنوان في بجوار لينك الفيس بوك.

كل الأرقام التي ظهرت لك في الصفحة هي الاي دي الخاص بالاشخاص الذين زارو بروفايلك.

تعود أرقام ID في الأعلى للشخص الذي زار بروفايلك بشكلٍ كبيرٍ، أما الأرقام السفلية فتعود لمن زاره بشكلٍ أقل.

أول خطوة سيتم تحميل flatbook كملحق لتطبيق كروم من الأنترنت chrome.

نفتح الفيس بوك من كروم ونفعل أضافه تغيير واجهة المستخدم للفيس بوك.

ننقر علي الأيقونة برتقالية اللون من يسار التطبيق وعندما يزور شخص بروفايلك فاي وقت سيظهر المعلومات الشخص بالوقت الذي زار به بروفايلك.

ويمنك الاستغناء عن تلك الأضافة ووضع إضافة بروفايل فيزوتور profile visitors نقوم بتنزيلها من متجر كروم العادي.

ونسجل الدخول من تطبيق كروم العادي وستظهر نافذة بجوار التطبيق بها من يزور بروفايلك علي الفيسبوك.

نفتح متجر جوجل بلاي google play ونحمل من التطبيق تطبيق Who Viewed My Facebook Profile.

نفتح التطبيق من الجوال ثم نفتح من خلاله الفيس بوك التابع لنا ثم معرفة من يزور بروفايلك علي الفيسبوك.

مميزات تطبيق الفيس بوكطريقة لمعرفة من يزور بروفايلك الفيسبوككيفية معرفة من يزور بروفايلك من الفيس بوك عن طريق جوجل كروملمعرفة من زار بروفايل الفيس بوك من الأندرويد