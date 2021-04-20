نتائج الابتدائي نظام نور للنتائج 1442 شهادات الطلاب برقم الهوية فقط Noor results

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق يوفرها بعد نهاية الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية، هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية أن فترة الاختبارات تنتهي قبل انتصاف شهر رمضان المبارك، ويمكنكم التعرف علي شهادات الطلاب برقم الهوية فقط من خلال الموقع الإلكتروني للنتيجة، كما ستتوفر نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 الفصل الثاني للمراحل المتوسطة والثانوية الخميس 17 من رمضان كما أعلنت الوزارة، وسيتم توفير الإشعارات للدرجات قبلها عبر حساب ولي الأمر.

نتائج الابتدائي نظام نور للنتائج 1442

عملت وزارة التعليم علي تطوير منصة مدرستي التعليمية، والتي تقدم لنا إشعار درجات الطلاب ممتلكاً كافة الدرجات تفصيلية لكل طالب، ويمكن تحليلها بكل سهولة عن طريق خطوات مبسطة، سنتعرف عليها خلال شرح بالفيديو يوضح طريقة تحليل شهادات الطلاب 1442 الفصل الثاني بكل سهولة، وذلك عن طريق رابط نظام نور للنتائج بدون رقم سري.

يتضح لنا من خلال الفيديو التالي، كيفية الدخول إلي النظام الإلكتروني، والحصول علي خدمة التحليل للدرجات.

تعرفنا في عجالة سريعة علي كيفية استخراج النتائج بالسجل المدني وتحليلها، وسنرفق لكم رابط نتائج نور 1442 الفصل الثاني.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

يوفر لنا حساب ولي الأمر الحصول علي كشف إشعار الدرجات قبل الصدور الرسمي للنتيجة، وسنوفر لكم الآن رابط نتائج نور بالهوية فقط وشرح الاستخدام كالآتي:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني، موقع برنامج نور.

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلي حسابه لتفعيل الإشعار.

اختيار النتائج للطلاب من أجل التفعيل، واختيار الفصل الثاني.

إذا كان الطالب يستخدم الموقع، يمكنه الحصول علي هوية وطنية.

واختيار رابط للهوية فقط سيتم تفعيله بعد ظهور النتيجة باليوم المحدد.

هكذا نكون قادرين أن نقوم بإجراء استخراج نتائج الطلاب من نظام نور للنتائج 1442 الفصل الثاني، وطباعة وتحليل شهادات الطلاب برقم الهوية رسمياً.