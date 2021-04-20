درجة النجاح في القدرة المعرفية 1442-2021

درجة النجاح في القدرة المعرفية حيث يشغل بال الكثير من الطلاب الذين يرغبون في التقديم في بعض الأعمال الإدارية في القطاعات الحكومية السعودية عن اختبار القدرات المعرفية وما هي درجة اللازمة للنجاح في هذا الاختبار، حيث يكون هناك اختبار لقياس القدرات المعرفية مُخصص لطلاب الجامعات الذين يقدمون في وظائف إدارية تابعة للقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية ومن شروط التقديم فيها أنه يجب على الطالب اجتياز تلك الاختبار.

كم درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية

لقد قامت وزارة الخدمة المدنية بإصدار بيان يوضح درجة النجاح في اختبار القدرات المعرفية، حيث اتضح فيه أن درجة النجاح في قياس اختبار القدرات المعرفية في الأعمال الإدارية والأعمال في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هي 50 درجة، وهذا الاختبار يتضمن الطلاب الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس والحاصلين على درجة علمية أعلى مثل الدبلوم أو الماجستير بعد البكالوريوس سواء من التربويين وغير التربويين الذين لديهم الرغبة في التقديم في تلك الوظائف الإدارية بالقطاعات الحكومية في المملكة.

اختبار القدرة المعرفية هو عبارة عن مجموعة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يتمتع بها الفرد لكي يكون قادر على أن يفهم العلاقة بين الأحداث والأشياء، ولكي يكون لديه القدرة على إصدار الأحكام وأن يكون قادر على تقييم المواقف الحياتية بشكل سليم، حيث أن تلك القدرات تعد وسيلة للتعلم واكتساب الخبرات والمعارف ويتم استخدام تلك القدرات في حل المشكلات.

القدرة اللفظية

محتوى اختبار القدرات المعرفية

وهي تتمثل في قدرة الفرد على فهم واستيعاب معاني الكلمات وإمكانية توظيف تلك الكلمات بأسلوب دقيق وإدراك العلاقات بينها.

القدرة الكمية

وهي تتمثل في قدرة الفرد على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية

تتمثل في قدرة الفرد على التفكير بصورة منطقية وتطبيق قواعد الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي في توضيح البيانات والمعلومات المعنوية الرمزية للتوصل إلى استنتاجات خاصة بها.

القدرة المكانية

وهي تتمثل في قدرة الفرد على التكيف البصري عن طريق استعمال بعض الأشكال الهندسية والصور وأن يكون الفرد قادر على تصوير الرسومات والأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد.

موعد التسجيل في الاختبار

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة بالإعلان عن الجدول الزمني للتسجيل في اختبار القدرات المعرفية، فهو كما يلي:

حيث يكون موعد تسجيل اختبار القدرات العَامة المبكر يوم الإثنين الموافق 18 من شهر يناير عام 2021 ويظل التسجيل مفتوح حتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وبالنسبة لموعد الاختبار غير المبكر يكون يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 ويظل التسجيل متاح حتى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021.

ختامًا تعرفنا على درجة النجاح في القدرة المعرفية مع أهم التفاصيل عن الاختبار، يُمكنك التعليق في حال وجود استفسارات حول القدرة المعرفية.