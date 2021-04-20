دوت الخليج -

هجوم يمني على مطار أبها السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. هجوم يمني على مطار أبها السعودينفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طائرة مسيرة من نوع قاصف 2K ، استهدفت موقعاً عسكرياً مهماً في مطار أبها . وأكد أن الإصابة كانت دقيقة ، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

(سبأ)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هجوم يمني على مطار أبها السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.