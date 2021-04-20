أخبار اليمن : وفاة رئيس جمهورية متأثرا بإصابته

وفاة رئيس جمهورية متأثرا بإصابتهتوفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو الحاكم منذ 30 عاما اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقل تلفزيون تشاد الرسمي عن المتحدث باسم الجيش الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان له، القول: إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة".. مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 أبريل 2021".

وأعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة بحصوله على 79,32 في المائة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية أمس الاثنين.. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 64,81 في المائة من أصوات الناخبين

