عاجل | صرف خادم الحرمين معونة رمضان 1.9 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

عاجل | صرف خادم الحرمين معونة رمضان 1.9 مليار ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي، أعلنت وزارة التنمية البشرية اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل والثامن من رمضان منذ ساعات قليلة عن صرف المكرمة الملكية معرونة شهر رمضان المُعظم للعام الهجري 1442، ونتناول اليوم المبلغ الخاص بالعائل والتابع من مستفيدي ومستفيدات التضامن الإجتماعي على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

صرف خادم الحرمين معونة رمضان 1.9 مليار ريال

إستكمالاً لما يقدمه الملك سلمان من سلسلة معونات وتبرعات حرصاً منه على تمتع كل مواطن سعودي بحياة كريمة، فقد أشار خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء بصرف معونة رمضان للعام الهجري 1442، بمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي ومستفيدات التضامن الإجتماعي، على أن تشمل المعونة العائل والتابع لمواطني المملكة العربية السعودية،وذلك بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، وقد صرح وزير التنمية البشريه مهندس احمد بن سليمان الراجحي بإسمه ونيابة عن كافة مستفيدي ومستفيدات التضامن الإجتماعي بخالص الشكر والتقدير للملك سلمان، وقد أشار إلى أن تلك المعونة أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز حرصاً منه على تمتع المواطنين بحياة تليق بهم.

موعد صرف معونة رمضان 1442

وضح وزير التمية البشرية أنه سيتم صرف معونة رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تختص المعونة بمستفيدي التضامن الإجتماعي، وقد أشار سيادته إلى أنها ستكون بنفي نظام إيداع معاشات الضمان في حسابات المستفيدين، ويمكنك الإطلاع على معاش التضامن الخاص بك للتأكد من ذلك عبر بوابة الموارد البشرية للخدمات الإلكترونية والتأكد كذلك من رقم الأيبان الخاص بك .

صرف معونة مستفيدي الضمان الإجتماعي

لم تكن تلك هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يصرح فيها الملك سلمان بصرف معونة أو تبرع، فقد سبق وتبرع بمبلغ عشرون مليون ريال عبر منصة إحسان وهي المنصة المسئولة عن إدارة التبرعات والتي تم إصدارها مؤخراًتبعاً لوزاة التنمية الإجتماعية، وتأتي المكرمة في إطار التوسعة والتخفيف على الفئات الأشد احتياجاً، ومنحهم معونة متقطعة وتوفير مظلة حماية اجتماعية في شهر الخير وخاصة لمستفيدي التضامن الإجتماعي عبر توفير، ومن الجدير بالذكر أن معونة رمضان العام الماضي قد تم صرفها في نهاية الشهر الكريم وقبل دخول عيد الفطر.