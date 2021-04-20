تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية قرض اجتماعي بدون فوائد للأسر السعودية

تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل وطني تم تصميمه لدعم الأسر لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، ويقدمه البنك للمواطنين والمواطنات من الذين قد سبق حصولهم علي إحدى برامج التمويل الاجتماعي للبرنامج، مثل تمويل كنف أو تمويل الأسرة أو تمويل الترميم، ويوفر البنك تمويل آهل لكل فئات المجتمع مع متطلبات أساسية بسيطة هي الهوية الوطنية والعنوان الوطني والهاتف المسجل في أبشر ورقم حساب الآيبان، ويقدم البنك للعميل من خلال هذا المنتج التمويلي مبلغ تمويلي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وبدون رسوم او فوائد كما تصل مدة سداد أقساط التمويل إلى 60 شهر، لذا فهو يعتبر أحد البرامج التابعة للمبادرات المجتمعية من بنك التنمية.

تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يتراوح المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من القرض الاجتماعي آهل من 18 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال، ويشترط بنك التنمية أو بنك التسليف والادخار السعودي سابقا عدد من المتطلبات اللازم توافرها في المتقدمين للحصول على قرض آهل، وتختلف تلك الشروط ما بين الفئات الوظيفية والشرائح الاجتماعية المختلفة، ولكن تتشارك كلها في شرطين أساسيين للتسجيل في تمويل آهل من المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وهو أن يكون العميل المتقدم بطلب الاستفادة من قرض آهل لديه الجنسية السعودية، وأن يكون قد مر عام على الأقل منذ انتهاء آخر تمويل من البنك للمستفيد.

شروط الحصول على قرض آهل من بنك التسليف

بالاضافة إلى الشرطين السابق ذكرهما فهناك عدة شروط ومتطلبات أخرى، وهي تختلف كما ذكرنا باختلاف الشريحة الوظيفية أو جهة العامل التابع لها العميل، حيث تختلف الشروط والمعايير في حالة الموظف الحكومي عنها في حالة موظف القطاع الخاص، وسوف نوضح في خلال السطور التالية المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل آهل لكل الفئات سواء لمنسوبي القطاع العام أو الخاص من المواطنين السعوديين.

عميل موظف حكومي

للحصول على تمويل اهل من بنك التنمية والاستفادة من قيمة القرض، في حالة الموظف الحكومي يجب أن يجهز العميل صورة بطاقة الهوية الوطنية، وصورة سجل الأسرة، ونموذج البريد واصل، رقم حساب الآيبان الخاص بالعميل، وكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب للعميل، بالاضافة إلى ذلك يلزم العميل إحضار أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيا، وكذلك تصريح بياناتي للعميل وأبنائه المعالين ساري المفعول.

موظفي الشركات شبه الحكومية القطاع الخاص

وفي حالة الموظف بشركة حكومية يتم زيادة شرط آخر وهو شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات الاجتماعية، وفي حالة موظف القطاع الخاص يتم زيادة شروط أخرى هي أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً، وشهادة مدد وأجور من موقع التأمينات الاجتماعية، وبطاقة الهوية الوطنية، وتصريح بياناتي للكفيل، وأصل تعريف براتب العميل والكفيل.

المتقاعد الحكومي والتأمينات

أما في حالة المتقاعد الحكومي فيتم زيادة شرطين آخرين للحصول علي قرض آهل من بنك التنمية، وهما أصل تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، ونموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)، وفي حالة متقاعد التأمينات يتم زيادة الشروط التالية أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً، و تعريف بالراتب التقاعدي للعميل، وأصل تعريف بالراتب للكفيل، وتصريح بياناتي للكفيل، وصورة هوية الكفيل.

شروط الحصول على قرض آهل لبقية الفئات

وبالنسبة للمتسبب أو الطالب فيتم زيادة الشروط التالية للحصول علي قرض آهل من البنك، وهي أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً، وأصل تعريف بالراتب للكفيل، وتصريح بياناتي للكفيل، وصورة هوية الكفيل، ويمكن الاطلاع علي متطلبات التسجيل في تمويل آهل بالنسبة للموظفات الحكوميات وموظفات القطاع الخاص والمتقاعدات وربات المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من خلال شروط تمويل آهل، ويتم التقديم على التمويل من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر تمويل آهل بنك التنمية الاجتماعية.