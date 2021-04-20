تونس ترفع أسعار الوقود 5% لخفض العجز فـي الموازنة

تونس ـ رويترز: قالت وزارة الطاقة إن تونس رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين ارتفع أمس إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد، وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تبدأ المناقشات في نهاية هذا الشهر. وبلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة.

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