الصين تدعو لنظام عالمي «أكثر عدلا»

بواو (الصين) ـ رويترز: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى رفض هياكل القوة المهيمنة في نظام الحكم العالمي، وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين بشأن نطاق آخذ في الاتساع من القضايا منها مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي كلمة له بمنتدى بواو‭ ‬السنوي لآسيا، انتقد شي جهود بعض الدول التي ترمي إلى “بناء حواجز” و “الفصل”، والتي قال إنها ستضر بالآخرين ولن تفيدا أحدا.

وتدعو الصين منذ فترة طويلة إلى إصلاح نظام الحكم العالمي كي يعكس على نحو أفضل نطاقا أكثر تنوعا من الرؤى والقيم من المجتمع الدولي، ومنها الخاصة بها، بدلا من تلك التي تخص قلة من الدول الكبرى.

وتشاحنت الصين مرارا مع أقطاب النظام العالمي، خاصة الولايات المتحدة، بشأن مجموعة من القضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى تأثير الصين الاقتصادي على الدول الأخرى.

قال شي في تصريحات أذيعت في المنتدى “العالم يريد العدل لا الهيمنة”.

وأضاف “الدولة الكبيرة يجب أن تبدو كذلك بإظهار أنها تتحمل المزيد من المسؤوليات”.

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