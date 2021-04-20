أوروبا: أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا

السفير الأميركي فـي موسكو إلى «التشاور» وقلق من منع الدخول لـ«الأسود» بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وقال بوريل “أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي القرم، خطر حدوث مزيد من التصعيد واضح”.

وذكر أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أو طرد دبلوماسيين تابعين لها.

و ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان قال إنه سيعود إلى واشنطن هذا الأسبوع للتشاور بعد أن اقترح الكرملين ذلك وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن سوليفان قوله إنه يعتزم العودة إلى روسيا خلال أسابيع قليلة قبل قمة محتملة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة عبّرت عن “قلقها العميق” إزاء اعتزام روسيا منع قطع القوات البحرية الأجنبية وسفن أخرى من دخول أجزاء من البحر الأسود.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة دعت روسيا للتوقف عن حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا.

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